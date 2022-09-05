Кабул, 5 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Возле здания российского посольства в Кабуле утром 5 сентября были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает афганское информационное агентство «Шафакна».

mikegi Взрыв

О взрывах проинформировали местные жители на западе Кабула. По словам очевидцев, взрыв прогремел возле российского посольства на улице Дар-уль-Аман в Кабуле.

По данным регионального отделения информационного агентства Tasnim, бомба взорвалась у входной двери российской диппредставительства в столице Афганистана.

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Агентство Reuters сообщило, что взрыв устроил террорист-смертник. Других дополнительных подробностей об этом происшествии пока не сообщается.