Воронеж, , 10:41 — REGNUM Парк Патриотов в Воронеже ожидает реконструкция, об этом 5 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Концепция реконструкции парка Патриот предполагает создание подземного музея Телеграм-канал Александра Гусева

«Планируем обновить парк Патриотов. На днях мне представили концепцию развития. Хотим создать единое пространство, в которое войдут парк Патриотов с Музеем-диорамой и набережная между сквером «Ильича» и парком «Алые паруса», — написал Гусев.

Он пояснил, что общая площадь проектирования составит почти 14 гектаров. Так, предполагается соединить территории подземным музеем, посвящённым истории освобождения Воронежа. Собственно Музей-диораму ожидает капитальный ремонт, будет установлено современное мультимедийное оборудование. Также запланировано создание множества тематических зон, в том числе для проведения спортивных мероприятий. На проектирование заложено 13 млн рублей.

«Как документация будет полностью готова и пройдет все экспертизы, приступим к самим работам», — написал Гусев.

Парк Патриотов расположен в Левобережном районе Воронежа и входит в число крупных городских парков. С 2000 года на его территории находится Музей-диорама, а также большая экспозиция военной техники. В 2010 году в парке также установили памятную стелу «Воронеж — город воинской славы». Парк периодически становится местом проведения официальных и патриотических мероприятий, в том числе — исторических реконструкций.