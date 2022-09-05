п. Первомайский, , 10:43 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре в одном из частных домов посёлка Первомайский Свердловской области. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Следственный комитет Sledcom.ru

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, очаг возгорания находился в спальне дома, там найдено значительное количество окурков. Также отмечается, что ребёнка пытались спасти соседи, однако сделать этого не смогли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул в частном доме посёлка Первомайский вечером 4 сентября. В доме находились три человека. Погиб трёхлетний ребёнок. Его мать с сожителем спаслись., но получили ожоги.

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