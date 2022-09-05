Энергодар, Украина, 5 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Члены миссии МАГАТЭ уехали с Запорожской АЭС, оставив там двух наблюдателей. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил 5 сентября в эфире «Радио КП».

ИА REGNUM Запорожская АЭС (ЗАЭС)

По данным Росэнергоатома, АЭС покинули четыре специалиста МАГАТЭ.

«Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей», — сказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, представители МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Они осмотрели территорию станции, в том числе участки, пострадавшие при обстрелах со стороны ВСУ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия останется на АЭС до тех пор, пока это необходимо.

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