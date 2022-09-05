Кустанай, Казахстан, , 10:36 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 сентября прибыл в Кустанайскую область на севере страны, чтобы ознакомиться с ходом тушения пожаров в Аулиекольском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«По прибытии в Кустанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев на вертолете совершил облёт территорий, пострадавших от природных пожаров», — отметили в пресс-службе.

Ранее Токаев планировал посетить регион в связи с торжествами по случаю 150-летия казахстанского просветителя Ахмета Байтурсынова. Из-за пожаров цель поездки была изменена.

Стоит отметить, что в Кустанайской области 4 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С огнём там борются с 3 сентября.