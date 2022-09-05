Оренбург, , 10:55 — REGNUM В Оренбургской области создадут институт инвеступолномоченных. Он будет состоять из представителей бизнеса и администрации муниципалитета. «Старших по инвестициям» выберет местное деловое сообщество для содействия в решении тех узких проблем, которые возникают в том или ином муниципалитете. Инвеступолномоченные по инвестициям будут помогать муниципалитетам повышать доступность мер поддержки для бизнеса, сообщили 5 сентября в пресс-службе областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По поручению губернатора Дениса Паслера экономический блок правительства региона в рамках трехлетней программы по устойчивому развитию экономики приступил к работе над улучшением делового климата в городах и районах Оренбургской области.

«За последние три года Оренбургская область значительно выросла в Национальном рейтинге АСИ. Мы вошли в ТОП-20 регионов. Теперь задача сделать так, чтобы в городах и районах области бизнес мог чувствовать себя максимально комфортно и развиваться. Ведь это новые рабочие места, рост поступлений налогов в местные бюджеты. Сейчас в регионе действует около 200 мер поддержки предпринимателей, но зачастую о них знают только жители крупных населенных пунктов нашей области. Мы стремимся к тому, чтобы эти меры поддержки были одинаково доступны для предпринимателей и самозанятых вне зависимости о того, в каком пункте он проживает», — сказал вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбуржья по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Игнат Петухов.

Стоит отметить, на уровне региона выстроена система, задача которой — помогать развиваться региональному бизнесу, начиная с открытия юридического лица и заканчивая выходом на международные рынки. Региональные гарантийный фонд, фонды поддержки предпринимательства и развития промышленности обеспечивают доступ к кредитам под льготные проценты или помогают решить вопрос с залоговым поручительством.

ТОП востребованных услуг в Центре поддержки и предпринимательства «Мой бизнес»: помощь в проведении рекламной кампании, цифровизация, выход на маркетплейсы. Региональный фонд развития предпринимательства за первое полугодие выдал 164 займа на общую сумму 335 млн рублей.

Несмотря на то, что в течение двух лет растет число предпринимателей, которым оказана помощь, вопрос информированности бизнеса о действующих мерах поддержки и доступа к ним остается актуальным. Губернатор Денис Паслер поставил задачу экономическому блоку войти в ТОП-15 регионов Национального инвестиционного рейтинга от Агентства стратегических инициатив.