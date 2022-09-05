Владивосток, 5 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Экспорт сельскохозяйственных удобрений, сотрудничество в сфере авиасообщения, обмен трудовыми ресурсами и другие направления взаимного сотрудничества обсудили 5 сентября зампредседателя правительства Приморья Николай Стецко и заместитель посла Республики Филиппины в РФ Роберт Феррер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

titus_jr0 Флаг Филиппин

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«Мы заинтересованы в поставках энергоносителей, развитии туризма, установлении авиасообщения между Филиппинами и Владивостоком», — сказал Роберт Феррер.

Отмечается, что у Приморья налажены торгово-экономические связи более чем со 120 странами. В частности, Приморье готово развивать дальнейшие связи в таких направлениях как туризм, сельское хозяйство, торговля, экспорт продукции приморских производителей, а также современных пассажирских вертолетов КА-62.

В 2021 году стоимостной объем торгового оборота между Приморьем и Филиппинами увеличился к уровню 2020 года в два раза и превысил 9 млн долларов США.

«С Филиппинами у нас много точек соприкосновения. Мы поддерживаем ваше предложение о развитии отношений в сфере трудовых ресурсов, авиасообщения. Бизнес нашего региона заинтересован в поставках филиппинских какао-бобов, фруктов, косметики, морепродуктов, изделий из текстиля. Также предлагаю рассмотреть возможность организации туристических обменов, бизнес-миссий», — высказался Николай Стецко.

В ходе диалога стороны отметили, что на встрече были расставлены акценты дальнейшего сотрудничества и определены стратегические направления по укреплению партнерских связей и развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений Филиппин с регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет договариваться с Китаем в вопросе защиты амурских тигров — так как эти животные не знают границ, защищать их популяцию необходимо совместными усилиями. Об этом заявил 5 сентября на пленарной сессии II Международного форума по сохранению тигра министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.