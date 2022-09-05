Париж, 5 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Потрясенная неопределенностью в отношении европейской экономики после полного закрытия газопровода российским «Газпромом», европейская валюта упала ниже 0,99 доллара, самого низкого уровня за 20 лет, передает BFM TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Евро достиг самого низкого уровня с декабря 2022 года. Валюта упала на 0,70% и достигла 0,9884 доллара в понедельник, 5 сентября. С начала года евро продолжал слабеть по отношению к доллару.

Напомним, вплотную приблизившись к историческому рекорду в 345 евро за мегаватт-час, цена на европейский природный газ упала более чем на треть за одну неделю.