Кувандык, Оренбургская область, 5 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в Ясненском городском округе, Новоорском, Адамовском и Домбаровском районах 5 сентября полностью ликвидировали ландшафтный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области Природный пожар в Кувандыке

Как подчеркнули в ведомстве, сейчас все силы брошены на борьбу с пожаром в Кувандыкском городском округе. Возобновилась работа авиации. Сброс воды осуществляют самолёты ИЛ-76 и вертолеты МИ-8 МЧС России. Общая группировка сил и средств, привлеченная к тушению пожара, составляет 162 человека и 55 единиц техники.

Напомним, ландшафтный пожар в Кувандыкском городском округе бушует со 2 сентября. Утром 5 сентября его удалось локализовать. На востоке Оренбуржья действует режим ЧС межмуниципального характера.