Ростов, Ярославская область, 5 сентября 2022, 10:34 — REGNUM В Ростовском районе Ярославской области за незаконную вырубку осудили лесника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Незаконная вырубка леса
Незаконная вырубка леса
УФСБ России по Ярославской области

Мастер леса ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» незаконно вырубил более 200 деревьев. Сумма ущерба составила почти 3 млн рублей. Свою вину осужденный признал.

По решению суда бывший мастер леса получил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему придется возместить ущерб ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» в полном объёме.

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