Ростов, Ярославская область, , 10:34 — REGNUM В Ростовском районе Ярославской области за незаконную вырубку осудили лесника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Незаконная вырубка леса УФСБ России по Ярославской области

Мастер леса ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» незаконно вырубил более 200 деревьев. Сумма ущерба составила почти 3 млн рублей. Свою вину осужденный признал.

По решению суда бывший мастер леса получил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему придется возместить ущерб ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» в полном объёме.

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