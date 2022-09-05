Ростов, Ярославская область, 5 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области за незаконную вырубку осудили лесника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

УФСБ России по Ярославской области Незаконная вырубка леса

Мастер леса ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» незаконно вырубил более 200 деревьев. Сумма ущерба составила почти 3 млн рублей. Свою вину осужденный признал.

По решению суда бывший мастер леса получил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему придется возместить ущерб ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» в полном объёме.