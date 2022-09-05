Сеул, 5 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Представители южнокорейская неправительственная организация «Борцы за свободную Северную Корею» запустили 5 августа в направлении КНДР 20 воздушных шаров с различным грузом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Сообщается, что в Северную Корею отправлены медикаменты (20 тыс. защитных масок, 50 тыс. таблеток обезболивающего средства, 30 тыс. таблеток витамина С).

Известно, что к шарам также были прикреплены банеры с изображением лидера КНДР Ким Чен Ына и его сестры Ким Ё Чжон, на которых также содержалась информация о том, что груз, отправленный неправительственной организацией, не является причиной вспышки COVID-19 в стране.

«Несмотря на то, что правительство КНДР официально объявило о победе над COVID-19, страна по-прежнему страдает от нехватки лекарств», — заявили глава организации.

Между тем, в августе текущего года представители других общественных групп и жители приграничных районов подали на «Борцов за свободную Северную Корею» жалобу. По их мнению, действия неправительственной организации нарушает закон о развитии межкорейских отношений.