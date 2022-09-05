Москва, 5 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В РФ за последние два-три года стремительно снижалось количество пользователей банкоматов, которые не желали использовать банковские приложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Банкомат

«В прошлом году Сбербанк и ВТБ как лидеры отмечали сильнейший рост использования клиентами банковских приложений. Выросли мгновенные платежи и бесконтактная оплата. Таким образом, всё большая часть населения стала доверять банкам проводить все платежи в электронной форме, — сказал Тимофеев. — К этому можно добавить, что число пенсионеров, остающихся основными пользователями банкоматов и не желающих использовать приложения, за последние два-три года сильно снижалось, почти по миллиону в год. Оба фактора, но все же в первую очередь всё больший рост числа операций, проводимых гражданами без использования банкоматов, влияют на решение банков сокращать число банкоматов по получаемой статистике миграции спроса на живое обслуживание у банкомата».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Марина Абрамова объяснила, с чем в первую очередь связано снижение в РФ количества банкоматов.