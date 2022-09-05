Белгород, 5 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Более 600 тысяч человек стали зрителями фестиваля «Белгород в цвету», сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе правительства региона.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM «Белгород в цвету» — 2022

Творческие работы по ключевой теме проекта «Сады России. Время процветать!» представили 287 участников из муниципалитетов Белгородской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Тулы, Брянска, Орла и других городов. На площадках побывали более 600 тысяч зрителей, наибольшая активность наблюдалась 4 сентября в заключительный день фестиваля.

В рамках праздника на Соборной площади Белгорода выступил театр «Геликон-опера» — 2 сентября зрители увидели оперу «Евгений Онегин», 3 сентября вместе с симфоническим оркестром Белгородской государственной филармонии артисты представили «Оперный маскарад». По данным счётчиков, установленных на входах на площадь, представления «Геликон-оперы» посетили около 15 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, второй фестиваль «Белгород в цвету» проходил со 2 по 4 сентября.