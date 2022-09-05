Красноярск, 5 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае с начала 2022 года на удочку интернет-преступников попался 5081 человек, в том числе 194 — за последнюю неделю. Об этом 5 сентября ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре, ссылаясь на информацию канала «Право знать».

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Ущерб составил 930 282 544 рубля. За последнюю неделю жители края потеряли 26 314 003 рубля.

В регионе участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банковских организаций. Например, таким способом мошенникам удалось обмануть 75-летнюю красноярку. Они представлялись сотрудниками правоохранительного органа и банка. Женщина через салоны сотовой связи в течение нескольких дней осуществила около 22 переводов для «спасения» своих сбережений. Всего она перевела на продиктованные мошенниками счета 2 000 090 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге перед судом предстал мужчина, обвиняемый в мошенничестве по предварительному сговору. Он выманил у пенсионерки около 1 млн рублей.

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