София, 5 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Правительство Болгарии начало активную фазу переговоров с российским концерном Газпром о полном возобновлении поставок на болгарскую территорию природного газа из РФ. Об этом 5 сентября передает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам действующего министра экономики Болгарии Николы Стоянова, официальная София заинтересована в скорейшем восстановлении связей с российскими партнерами.

«Я не буду раскрывать деталей проведения этих переговоров, но готов заверить [общественность] в том, что они будут плодотворными», — отметил, в частности, он.

Как отмечает БТВ, на сегодняшний день сразу в нескольких подземных газовых хранилищах Болгарии проводятся профилактические работы для закачки голубого топлива из РФ.