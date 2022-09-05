Париж, 5 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Министерство экономики Франции подчеркнуло, что «вклад» энергетических компаний, который Германия обещала поддержать на европейском уровне, «не является налогом», передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Правительство Германии абсолютно не объявляло о налоге на сверхприбыли энергетических компаний», — объявило министерство экономики Франции через несколько часов после заявления Берлина о своей поддержке обязательного взноса энергетических компаний.

«Это не имеет ничего общего с налогообложением», — добавило французское министерство.

Напомним, рост цен в Германии достиг 7,9% в годовом исчислении, чему способствовали цены на энергоносители, которые выросли после того, как Россия сократила поставки газа в Германию.