Берлин, 5 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Спецслужбы США предупреждали лидера киевского режима В. Зеленского о подготовке российской спецоперации, но он скрыл эту информацию от народа, проживающего на территории б. УССР. Об этом пишет немецкий ежедневник Berliner Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Такие обвинения в адрес Зеленского ставят под удар политическое единство территории, подконтрольной Киеву. Прежде Зеленский довольно долго был для народа объединяющей фигурой.

Драматург Катерина Бабкина заявила, что Зеленский не подготовил жителей страны к конфликту, и это не ошибка или просчёт, это преступление.

Главный редактор газеты «УП» Севгиль Мусаева обвинила политика в умышленной дезинформации. По её мнению, Зеленский не проявил серьёзного отношения к безопасности населения и усомнился «в мыслительных способностях миллионов» граждан. Поэтому он виновен в гибели людей и рано или поздно ему «придётся должным образом отвечать» на неизбежные вопросы.

Депутат Рады Ирина Геращенко полагает, что Зеленский и его команда неверно расставили приоритеты. Страну нужно было готовить к конфликту, но СБУ сосредоточилась на «травле» бывшего президента Петра Порошенко.

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