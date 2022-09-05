Каменка-Днепровская, Украина, 5 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удары по территории Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом 5 сентября сообщили в администрации города.

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«Идёт обстрел Каменки-Днепровской со стороны Никополя. Повреждена гражданская инфраструктура», — уточнил в беседе с РИА Новости представитель администрации населённого пункта.

Отмечается, что звуки взрывов слышны даже в Энергодаре, который находится в 16 километрах от Каменки-Днепровской.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 4 сентября, в ходе обстрела со стороны ВСУ один из снарядов киевских боевиков попал в энергоблок Запорожской АЭС, который на данный момент находится в нерабочем состоянии.

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