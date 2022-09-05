Москва, 5 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Совфеде не обольщаются в связи с высказыванием представителей США против усложнения выдачи шенгенских виз.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

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«Обольщаться не будем. Обычное американское лицемерие», — отметил член Совфеда Владимир Джабаров в телеграмм-канале.

Сенатор обратил внимание, что в Штатах давно поступили проще.

«Практически закрыли в своих консульствах в России выдачу виз. Хотите получить американскую визу — обращайтесь в посольства США в других странах. Понятно, что подобной услугой подавляющее число соискателей воспользоваться не могут», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что визовые ограничения для граждан России — это непродуктивная мера.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме.