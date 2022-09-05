Гатчина, Ленинградская область, 5 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил оперативно возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки в Ленинградской области. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе СКР.

Группа Mash в социальной сети «ВКонтакте» Неадекватный мужчина нанёс удар ногой в голову девочке. Скриншот видео группы Mash в социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщает следствие, мужчина нанёс удар ногой в голову несовершеннолетней в Гатчине. От удара девочка потеряла сознание и упала на землю. Специалисты СУ СК России по Ленобласти проводят проверку.

Ранее в сети опубликовали видео из Гатчины. Неадекватный мужчина пристал к подросткам, они стали вести съёмку на телефон. На кадрах видно, как мужчина нападает на девочку и наносит удар ногой в голову. Как сообщает Telegram-канал Mash, девочка попала в больницу с сотрясением мозга, ей наложили четыре шва, так как она ударилась виском при падении.

Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по этому факту и представить ему доклад о происшествии. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СКР.