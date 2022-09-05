Владивосток, 5 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Россия будет договариваться с Китаем в вопросе защиты амурских тигров — так как эти животные не знают границ, защищать их популяцию необходимо совместными усилиями. Об этом заявил 5 сентября на пленарной сессии II Международного форума по сохранению тигра министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Дарья Драй ИА REGNUM На ВЭФ-2022

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Он анонсировал намерение создать на территории России и Китая трансграничный резерват «Земля больших кошек». Кроме того, при строительстве инфраструктуры и объектов на Дальнем Востоке будут учитывать места обитания тигров, по возможности избегая реализации проектов недалеко от лесов, в которых они живут.

Для животных также намерены сохранять леса, эту обязанность в том числе возложат на лесозаготовителей — они должны будут в том числе рекультивировать лесные дороги, по которым перевозили древесину. Обсуждается запрет на заготовку корейского кедра. Возле мест обитания тигров будут вести учёт охотничьих ресурсов, чтобы у редких животных была кормовая база. Наказание за браконьерство и незаконное убийство тигров Александр Козлов предложил ужесточить. Следить будут и за условиями содержания тигров, которые живут в неволе, наказывая недобросовестных владельцев.

«14 стран ареала: Россия, Индия, Индонезия, Китай, Вьетнам, Мьянма, Малайзия, Камбоджа, Бутан, Бангладеш, КНДР, Таиланд, Непал, Лаос — хранители последних оставшихся тигров в дикой природе. Именно от нас всех, от каждого из нас зависит будущее хищника. Мы обязаны поддерживать равновесие и относиться с уважением ко всему живому: от муравья до тигра. Потому что мы все связаны в великом круге жизни», — отметил Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на II Международном форуме по спасению тигров, отметил, что за 12 лет работы количество полосатых хищников увеличилось до 750 особей.