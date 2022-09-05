Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Мужчина, представившийся сантехником, украл из квартиры блокадницы Ленинграда 140 тыс. рублей, сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Задержанный, представившийся ветерану сантехником

Злоумышленник подкараулил ветерана Великой Отечественной войны 24 августа в парадной её дома. Мужчина сообщил 93-летней пенсионерке, инвалиду II группы, что он сантехник и пришел на вызов. Якобы, женщина затопила квартиру снизу, после чего блокадница впустила его в свой дом.

«Мужчина прошел в ванную комнату, сказала что у меня трещина в унитазе. На полу я увидела воду. Он попросил 10 тыс. рублей на покупку нового унитаза. Моя вина, что я не закрыла дверь в комнату и он видел, где лежат деньги», — рассказала потерпевшая.

Лже-сантехник смог тайком забрать 140 тыс. рублей и скрыться с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Установив личность подозреваемого, задержать его полицейские смогли через пару недель у дома 12/3 по улице Пионерстроя. Им оказался 35-летний житель Петербурга.

«Злоумышленник «вел» потерпевшую от магазина, где она совершала покупки. Попав к ней в квартиру, «сантехник» незаметно достал бутылку с водой, разлил её на полу в ванной комнате и проинформировал хозяйку о «протечке», — пояснили в полиции.