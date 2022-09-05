Оттава, 5 сентября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Королевскому военно-морскому флоту Канады передали третий арктический и морской патрульный корабль HMCS Max Bernays. Судно было построено в Галифаксе, Новая Шотландия в рамках национальной стратегии судостроения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Canada. ca HMCS Max Bernays ВМФ Канады

«HMCS Max Bernays обладает толстым и прочным корпусом, которое значительно расширит возможности и присутствие канадских вооружённых сил в Арктике, а также позволит отстаивать и поддерживать суверенитет в регионе. Кроме того, судно имеет площадку для вертолёта Cyclone и малых водных транспортных средств. Новый арктический и морской патрульный корабль обладает универсальностью для поддержки всего спектра операций ВМФ Канады внутри страны, а также содействия глобальному миру и безопасности в координации с союзниками и партнёрами», — указано в сообщении пресс-службы.

Судно останется на канадской верфи до завершения приёмо-сдаточных работ и окончательной подготовки судна. В 2023 году судно будет переведено на западное побережье, а назначенным портом приписки станет база Эскимальт.

Отметим, что канадские суда данного класса нацелены на наблюдение за побережьем, поиск и спасение, пресечение распространения наркотиков, поддержку международных партнеров, гуманитарную помощь и помощь в случае стихийных бедствий. Ожидается, что до 2025 года ВМФ Канады получит ещё три арктических и морских патрульных корабля.

РанееИА REGNUM сообщало, что корабль королевского военно-морского флота Канады HMCS Harry DeWolf, первый арктический и морской патрульный корабль, не смог прибыть на учения на крайнем севере из-за отказа его основных дизельных генераторов, критически важных для двигательной установки судна.

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