Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии в условиях санкционного давления планируют внедрить стандарт для развития и поддержки экспорта. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель региона утвердил «план мероприятий («дорожную карту») по внедрению стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (регионального экспортного стандарта 2.0)» в Чувашии на период до 2024 года. План состоит из 14 разделов.

Как следует из распоряжения, на первых этапах планируется создать платформу для развития экспорта, сформировать и обучить соответствующую управленческую команду, создать экспортный совет при главе Чувашии и разработать программу развития экспорта. Для этого будут проанализированы приоритетные экспортные отрасли, оценён вклад крупных предприятий и малого бизнеса, ожидается включение в федеральные и региональные проекты и оказание государственной поддержки.

Отдельные разделы посвящены «обеспечению присутствия Чувашской Республики на зарубежных рынках» и развитию системы подготовки кадров в вузах в сфере внешнеэкономической деятельности. Также будет проведён экспортный аудит с формированием базы экспортёров, в том числе потенциальных участников внешнеторговой деятельности.

По последним данным, в Чувашии в январе–апреле 2022 года из-за антироссийских санкций внешнеторговый оборот сократился «практически на 40%», в том числе экспорт — «практически на 50%».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Чувашии утверждён перечень видов деятельности по производству продукции для импортозамещения в условиях санкционного давления.

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