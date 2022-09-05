Чебоксары, 5 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Чувашии в условиях санкционного давления планируют внедрить стандарт для развития и поддержки экспорта. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Руководитель региона утвердил «план мероприятий («дорожную карту») по внедрению стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (регионального экспортного стандарта 2.0)» в Чувашии на период до 2024 года. План состоит из 14 разделов.

Как следует из распоряжения, на первых этапах планируется создать платформу для развития экспорта, сформировать и обучить соответствующую управленческую команду, создать экспортный совет при главе Чувашии и разработать программу развития экспорта. Для этого будут проанализированы приоритетные экспортные отрасли, оценён вклад крупных предприятий и малого бизнеса, ожидается включение в федеральные и региональные проекты и оказание государственной поддержки.

Отдельные разделы посвящены «обеспечению присутствия Чувашской Республики на зарубежных рынках» и развитию системы подготовки кадров в вузах в сфере внешнеэкономической деятельности. Также будет проведён экспортный аудит с формированием базы экспортёров, в том числе потенциальных участников внешнеторговой деятельности.

По последним данным, в Чувашии в январе–апреле 2022 года из-за антироссийских санкций внешнеторговый оборот сократился «практически на 40%», в том числе экспорт — «практически на 50%».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Чувашии утверждён перечень видов деятельности по производству продукции для импортозамещения в условиях санкционного давления.