Бухарест, 5 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Рейсовый автобус, в салоне которого находилось 52 пассажира, попал в аварию на шоссе в районе населенного пункта Вама-Албица уезда Васлуй на северо-западе Румынии. Об этом 5 сентября сообщает бухарестская газета Ziare.

Полиция

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался сразу в несколько опор линий электропередачи. Авария произошла в условиях плохой видимости. Сообщается о нескольких пострадавших.

Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

Ранее власти Румынии объявили о проведении масштабной акции по безопасности передвижению пассажирских транспортных средств на румынских дорогах.