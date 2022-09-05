Москва, , 10:09 — REGNUM РФ не может воспользоваться нормами ВТО для борьбы с санкционным давлением, так как Всемирная торговая организация контролируется блоком недружественных России государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

ВТО Ictsd.org

«На глазах меняются цели применения этого инструмента, — сказал Чеглов. — Призванный уравнивать своих членов в правах и упрощать перемещение товаров, сегодня он рассматривается как способ давления на Россию, Китай и другие страны, проводящие независимую политику. Воспользоваться нормами ВТО РФ не может, поскольку организация контролируется блоком недружественных стран, как и ООН, и многие другие объединения. Но в целях создания информационного поля, предъявления миру доказательств неправомерности санкций нужно пытаться использовать любую возможность, в том числе принятые ВТО нормы и правила, доказывая противоречие им наложенных на нас, и не только на нас, санкций».

Как полагает Чеглов, в нынешней форме ВТО себя изжила и исчезнет за недееспособностью.

«Но, возможно, она будет переформатирована под другие интересы ведущих стран мира», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что Всемирная торговая организация перестала быть инструментом решения каких-либо международных экономических споров.

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