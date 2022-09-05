Петрозаводск, 5 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» бизнес получил возможность кредитования под 3 и 4,5% годовых. Первые подробности об этой работе глава Минэкономразвития Максим Решетников обнародовал в ходе визита в Республику Карелия 2 сентября 2022 года.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

«Кредиты до 1 млрд рублей на инвестцели уже могут получить предприятия обрабатывающих производств, гостиничного сектора, транспортировки и логистики. Ставка сниженная — 3% для среднего бизнеса и 4,5% для малого и микробизнеса. На этих льготных условиях за первую неделю предпринимателям выданы кредиты на сумму свыше 560 млн рублей», — пояснил министр.

Первыми получателями кредитов со сниженной ставкой стали компании из Архангельской, Новгородской, Кировской, Челябинской, Костромской, Липецкой, Пензенской областей, Республик Бурятия и Удмуртия. Кредиты в рамках пилотного проекта они оформили в банке ВТБ.

«В текущих экономических условиях банкам необходимо оперативно реагировать на инициативы государства по поддержке бизнеса, — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников. — На наш взгляд, программа позволит реализовать отложенный спрос на инвесткредитование в приоритетных отраслях и послужит мотивацией для тысяч предпринимателей к развитию своего бизнеса».

Льготные кредиты компании получают на различные инвестиционные цели. Так, индивидуальный предприниматель из Ижевска полученные средства направит на приобретение собственной складской недвижимости взамен арендуемой. Ремонт здания при помощи кредита позволит костромской компании увеличить на 30% выпуск сантехники и мебели для ванных комнат. Кировская компания-производитель коптилен и изделий из металла на кредитные средства построит новый цех для расширения производства.

Компания «Современный завод строительных материалов» благодаря кредиту в 200 млн рублей под 4,5% годовых откроет в г. Северодвинске новое производство стройматериалов.

«Полученная финансовая поддержка позволит быстрее закупить оборудование и организовать выпуск продукции — товарного бетона и бетонного раствора всех марок, железобетонных изделий, востребованных строительными компаниями Архангельской области. Запуск производства строительных материалов планируется до конца 2022 года», — пояснил генеральный директор предприятия Андрей Тюряпин.

«Когда мы запускали нашу с ЦБ и Минэком программу, обещали помощь с банками. Мы понимаем сложность этой коммуникации и не хотим оставлять предпринимателей один на один с получением кредитов», — отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. По его словам, с 5 сентября на нашей Цифровой платформе МСП. РФ заработал специальный сервис-помощник по ведению сделок именно по этой программе.

«Наши специалисты помогут структурировать сделки, а также консультировать по программе, требованиям, документам и будут вести коммуникацию с банками. Нам очень важно, чтобы те проекты, за которые корпорация ответственна, были реализованы, а не оставались на бумаге», — отметил Александр Исаевич.

Напомним, льготные кредиты в размере от 50 млн до 1 млрд рублей под 3 и 4,5% годовых предприниматели могут получить в банках-участниках программы на такие цели, как закупка оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта «МСП», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также программы стимулирования кредитования.

Пилотными сферами деятельности МСП для получения льготных инвесткредитов стали обрабатывающее производство, гостиничный бизнес, транспортировка и хранение в части создания складских комплексов. Полный перечень банков-участников программы, а также пилотных кодов ОКВЭД размещен на сайте Минэкономразвития России.