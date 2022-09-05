Лондон, , 10:05 — REGNUM Британские компании, производящие электроэнергию, обратились к правительству с призывом о помощи, в то время как на европейском энергетическом рынке растет напряженность, как передает Financial Times.

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Производители электроэнергии в Великобритании «очень обеспокоены ситуацией этой зимой в отношении [финансовой] ликвидности», предупредил Адам Берман, заместитель директора Energy UK — организации, выступающей от имени примерно 100 энергетических компаний.

«По сути, энергетический рынок не рассчитан на такие масштабы волатильности, которые мы наблюдаем в последние месяцы», — сказал Берман.

Он призвал правительство Великобритании срочно изучить ситуацию и «понять масштаб проблемы, с которой сталкиваются производители» энергии, поскольку оптовые цены остаются на рекордно высоком уровне за много лет.

Представитель правительства Великобритании заявил, что оно работает с регулирующими органами, дабы «внимательно отслеживать», как работают энергетические рынки.

В прошедшие выходные Швеция и Финляндия уже объявили об экстренных мерах финансовой помощи для своих производителей энергии, которые столкнулись с проблемами из-за экстремальной волатильности цен на энергоносители.

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