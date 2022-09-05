Оттава, 5 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Нападения в канадской провинции Саскачеван, в результате которох погибли десять человек, являются ужасным преступлением. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

President.gov.ua Джастин Трюдо

Читайте также: В Канаде преступники устроили массовую резню — 10 человек убито, 15 ранено

На своей странице в Twitter он выразил соболезнования родственникам жертв нападений.

«Сегодняшние нападения в Саскачеване ужасны и разбивают сердце», — подчеркнул Трюдо.

Он добавил, что правительство внимательно наблюдает за ситуацией и призывает «всех следить за новостями от местных властей».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в канадской провинции Саскачеван было совершено нападение на территории двух населенных пунктов. В результате десять человек погибли, ещё по меньшей мере 15 получили ранения. Королевская канадская конная полиция объявила в розыск Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии этих нападений.