Ялта, Крым, , 10:01 — REGNUM Никитский ботанический сад, расположенный в Ялте, отмечает 210 лет со дня создания. Об этом 5 сентября в телеграм-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Его коллекция поражает — 6265 сортов растений со всех уголков мира! Впервые в Крыму именно здесь появились пальмы и кипарисы, магнолии и кедры, глицинии и ленкоранские акации, олеандры и пинии. Уже после они были распространены по побережью», — написала Павленко.

Глава Ялты напомнила, что в саду уже более сотни лет ведётся сбор уникального гербария, который насчитывает более 156 тысяч образцов и является крупнейшим и старейшим в России. Сотрудниками ботсада являются 800 человек.

«Вы — пример высокого профессионализма, мастерства и ответственности. Вы — настоящие хранители нашей зеленой сокровищницы! Пусть труд приносит только радость и впечатляющие результаты», — обратилась к работникам ботсада Павленко.

Никитский ботанический сад был создан в июне 1811 года указом императора Александра II. Фактически первые посадки на территории нынешнего сада были сделаны в сентябре 1812 года — 210 лет назад.