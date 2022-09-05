Ялта, Крым, 5 сентября 2022, 10:01 — REGNUM Никитский ботанический сад, расположенный в Ялте, отмечает 210 лет со дня создания. Об этом 5 сентября в телеграм-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Глава Ялты напомнила, что в саду уже более сотни лет ведётся сбор уникального гербария, который насчитывает более 156 тысяч образцов и является крупнейшим и старейшим в России. Сотрудниками ботсада являются 800 человек.
Никитский ботанический сад был создан в июне 1811 года указом императора Александра II. Фактически первые посадки на территории нынешнего сада были сделаны в сентябре 1812 года — 210 лет назад.