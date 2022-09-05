Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В ходе процесса реновации в Санкт-Петербурге выручка застройщиков может достигнуть 2,5 трлн рублей. Такие данные 5 сентября приводит издание «Деловой Петербург».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аналитики подсчитали, сколько денег может принести реновация в каждом отдельном районе города. Так, строительные компании могут заработать порядка 410 млрд рублей в Калининском районе, в Московском — 600 млрд рублей, в Кировском — 580 млрд рублей. Предполагаемая выручка девелоперов в Красногвардейском районе составит 270 млрд рублей, в Выборгском районе — до 400 млрд рублей, а в Невском меньше всего, но тоже много — 180 млрд рублей.

Напомним, что в Петербурге началось онлайн-голосование по отбору кандидатов в Общественный штаб по вопросам реновации. При этом пока что ни один район не включен в программу комплексного развития территории. Добавим, что предстоящая реновация вызвала тревогу у петербуржцев, которые опасаются, что будут выселены из своих привычных мест обитания на окраины города, где нет социальной и транспортной инфраструктуры.

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