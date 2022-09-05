Токио, 5 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Из-за прохождения сильного тайфуна «Хинамнор» по территории Японии пострадали четыре человека. Об этом 5 сентября сообщает телеканал NHK.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Тайфун

Отмечается, что все четыре таких случая были зафиксированы в Окинаве, являющейся самой южной из японских префектур.

Также указывается, что ф результате тайфуна одна женщина получила травму головы, после чего её с кровотечением доставили в медучреждение. При этом остальные пострадавшие отделались лёгкими травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях было объявлено на территории Республики Крым.