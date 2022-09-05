Москва, , 09:57 — REGNUM Российский фондовый рынок по-прежнему недоразвит по сравнению с передовыми в экономическом плане странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Борис Титов Kremlin.ru

«Идея Центрального банка РФ бороться за снижение курса рубля похвальна, — сказал он, комментируя планы властей закупить валюту дружественных стран на 70 млрд долларов ради торможения роста курса рубля. — Но предложенный путь — это старая песня о главном. Опять валютные резервы – только теперь не западные, а в связи с изменившейся геополитикой – восточные. Но измерять надежность системы надо не в размерах накопленных резервов, а в процентах роста ВВП. Вместо того, чтобы складывать монетки на полку (чтобы потом их заморозили), надо вкладываться в рост российской, прежде всего перерабатывающей, производственной экономики».

Титов обратил внимание на то, что фондовый рынок РФ до сих пор очень недоразвит по сравнению с передовыми в экономическом плане государствами.

«Нужно количественное смягчение — инвестиции в рост путём скупки облигаций компаний для развития их производства, реализации новых высокотехнологичных проектов», — сказал омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ предупредили о том, что китайский юань, который оно собралось закупать огромными объемами, — это валюта, которая априори будет падать.