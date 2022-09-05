Белгород, , 10:05 — REGNUM «Умную» спортивную площадку обустраивают в Белгороде, сообщила 4 сентября пресс-служба правительства региона.

Площадка для воркаута © ИА REGNUM

Она появится в границах улиц Королёва — Губкина — проспекта Ватутина. Здесь установят два комплекта для воркаута, взрослый и детский, две площадки для занятий игровыми видами спорта. Предусмотрены также трибуна на 100 мест и футбольное поле. На площади около 4,8 тысячи кв. метров ежедневно смогут заниматься до 500 человек. Отличительной особенностью объекта станут QR-коды с планом тренировок.

Подобную «умную» спортивную площадку обустроят и в селе Беловское Белгородского района. На строительство и оснащение объектов выделено более 74 млн рублей.