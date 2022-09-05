Джелалабад, Афганистан, 5 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. На востоке Афганистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентром стал город Джелалабад, административный центр провинции Нангархар. Свидетели говорят, что землетрясение ощущалось и в Кабуле, столице страны.

Более подробная информация о последствиях и ущербе от этого землетрясения пока не опубликована.