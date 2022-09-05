Кишинёв, 5 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду созвала 5 сентября заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Члены ВСБ должны обсудить прогресс и препятствия в процессе отправления правосудия, а также приоритеты законодательной повестки дня реформы правосудия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании Совбеза также планируется обсудить борьбу с терроризмом. После завершения совещания Санду выступит перед представителями СМИ.