Брюссель, , 10:07 — REGNUM Подземные хранилища в Евросоюзе ускоренно заполняются газом с начала сентября. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Газопровод «Северный поток» остановлен на неопределённый срок, как сообщало ИА REGNUM, из-за неисправностей. По данным за 31 августа, закачка снизилась с примерно 0,3-0,4 процентного пункта в сутки до 0,19 процентного пункта.

Однако уже 1–3 сентября темпы заполнения подземных хранилищ увеличились до 0,35-0,39 процентного пункта в сутки.

Динамика могла подрасти из-за снижения цен на газ на спотовом рынке в Европе. С 30 августа самый популярный контракт «на день вперёд» и «выходные вперёд» упал в цене с $3240 за 1 тыс. кубометров до $1800 на 3–4 сентября.

По состоянию на газовые сутки 3 сентября (завершились в 7:00 мск 4 сентября) европейские ПХГ заполнены на 81,55%. Они содержат около 88,15 млрд кубометров газа.

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