Казань, 5 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Порядка 144 школьных ресторанов открыли в Казани с 1 сентября. От общего количества школьных столовых в новый формат работы переведены 78% учреждений, сообщает мэрия.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

В 2022 году из республиканского бюджета на ремонт школьных пищеблоков выделено 297 млн рублей, еще 80 млн рублей направлены городским департаментом продовольствия и социального питания.

В летний период удалось отремонтировать пищеблоки в 30 школах Казани, также обустроили обеденный зал в новом корпусе гимназии №18.

Благодаря реконструкции с 2019 года в школьных столовых столицы республики почти на 7,7 тыс. возросло число посадочных мест.

С началом учебного года внедрена автоматизированная система заказа продукции. Ранее эту технологию опробовали в детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года в республике планировали капитально отремонтировать пищеблоки в 180 школах.

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