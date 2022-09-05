Сеул, 5 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи вновь призвало КНДР заблаговременно сообщать о предстоящих сбросах воды с плотин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чо Чжун Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что официальное послание было передано северокорейской стороне 5 сентября через совместный пункт оперативной связи.

Отметим, что 5 сентября в КНДР вышло предупреждение о сильных проливных дождях в городе Кэсон и других регионах страны, поскольку тайфун «Хиннамнор» постепенно смещается на север.

В соответствии с межкорейским соглашением, подписанным в октябре 2009 года, Пхеньян согласился заблаговременно уведомлять Сеул о планах по сбросу воды с плотин. Известно, что северокорейская сторона согласилась на этот шаг после того, как в результате несогласованного слива воды с плотины Хванган на территории Южной Кореи погибли шесть человек.

Между тем, в ходе утреннего сеанса связи северокорейская сторона никак не отреагировала на призыв Сеула, завершив контакт без каких-либо комментариев.