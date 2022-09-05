Оренбург, 5 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Николай Свинухов уходит в отставку, сообщили 5 сентября в минприроды.

Andreas Kontokanis Отставка

Чиновник увольняется с формулировкой «по собственному желанию». Причиной решения названо состояние здоровья. Пост замминистра станет вакантным с 12 сентября.

Добавим, Николай Свинухов 20 лет служил в органах прокуратуры Оренбургской области. Завершил службу в должности первого заместителя прокурора области. Затем занимал пост заместителя министра внутреннего государственного финансового контроля региона. С начала 2020 года трудился первым заместителем министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.