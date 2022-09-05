Владивосток, , 09:50 — REGNUM В Приморье в нацпарке «Земля леопардов» фотоловушка впервые зафиксировала амурскую тигрицу с пятью котятами, сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО». Случилось это накануне второго Международного форума по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке 5 сентября.

Амурская тигрица с тигренком Wilma Verburg

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«Мать-героиня», самка по номером T48F, с малышами попала в объектив — на фото тигрятам 4-5 месяцев. В таком возрасте хищники начинают осваивать мир, охотиться вместе с матерью.

«Новость о полосатой многодетной семье стала сенсацией в научном сообществе. Обычно до возраста, когда малыши покидают логово доживают 2-3 котёнка. Крайне редко — четыре. А тут — целых пять», — комментируют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии второго Международного форума по сохранению тигра, который проходит 5 сентября во Владивостоке в рамках седьмого ВЭФ, был замечен заслуженный артист РФ, известный певец Дима Билан.