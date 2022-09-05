Якутск, , 22:02 — REGNUM Якутия и Ассоциация коренных малочисленных народов севера подписали соглашение о сотрудничество по вопросам устойчивого развития коренных малочисленных народов севера (КНМС), которые проживают на территории региона. Документ был подписан сегодня, 5 сентября, в рамках VII Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Якутия и Ассоциация КМНС Сибири и Дальнего Востока РФ подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-служба правительства Якутии

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Подписантами стали глава Якутии Айсен Николаев и глава Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков.

Стороны договорились о сотрудничестве в реализации федеральных и региональных программ, принятых в сфере социально-экономического и культурного развития КНМС, мероприятий направленных на решение проблем и защиту законных интересов, в том числе по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов народов Севера.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России была основана в марте 1990 года на I Съезде народов Севера. Первым названием стало — Ассоциация народов Севера СССР. 24 ноября 1993 года была зарегистрирована как общественно-политическое движение «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». В июле 1999 года Ассоциация прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции РФ как общероссийская общественная организация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 500 миллионов рублей выделено в 2022 году на социальные программы поддержки КМНС. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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