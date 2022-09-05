Москва, 5 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. После введения нового порядка расчетов плата за общедомовые нужды в России может вырасти на 30–50%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Депутат напомнил, что с 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ о новом порядке расчета платы за ЖКУ на содержание общедомового имущества. В предыдущие пять 5 лет граждане платили за содержание общедомового имущества по нормативам, которые нередко были завышены, отметил Миронов. По его словам, управляющие компании зачастую отказывались делать перерасчет по фактическому потреблению.

«Постановление правительства сделало перерасчеты обязательными, отдав их на откуп УК и отменив «потолок» по платежам для граждан. В итоге нет гарантии прозрачности расчетов, и все свои «недоимки» по платежам за общедомовые нужды (ОДН) управляющие компании будут вешать на граждан. В том числе за соседей-неплательщиков будут доплачивать добросовестные собственники. По оценкам экспертов наших центров, расходы граждан на ОДН могут вырасти на 30–50%. Особенно это касается старых домов, где нет общедомовых приборов учета», — сказал депутат.

Миронов отметил, что перерасчеты потребления и платежей должны происходить в первом квартале каждого года, и уже в начале 2023 года граждане могут увидеть в квитанциях повышенные суммы.

«И сейчас платежи за ОДН — самая непрозрачная статья коммунальных расходов. Стандартные жалобы граждан, когда неделями не моют подъезды, месяцами не меняют там перегоревшие лампочки, а по платежкам выходит, что свет горит постоянно и вода льется рекой. Вместо того чтобы навести порядок в этой сфере, правительство дает карт-бланш УК, позволяя им и дальше грабить граждан. На сегодня самый эффективный способ борьбы с этим — самоорганизация собственников жилья», — добавил он.

Также Миронов напомнил об инициативе фракции СРЗП в Госдуме, которая предлагает установить, что расходы граждан на жилищно-коммунальные услуги не должны превышать 15% их доходов.

«Иначе карусель коммунальных поборов не остановится. Напомню: долги граждан за ЖКУ в первом квартале этого года превысили 804 млрд. рублей, увеличившись на 56,6 млрд. к аналогичному периоду прошлого года», — заключил парламентарий.