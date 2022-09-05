Великобритания, 5 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе открытия торгов на бирже на фоне сообщений об остановке поставок по газопроводу «Северный поток» выросла сразу на более чем 30%, превысив $2900 за тысячу кубометров. Это 5 сентября следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, вначале цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2917,4 за тысячу кубометров (+31,4%), однако по состоянию на 09:18 она снизилась до $2733,2 за тысячу кубометров (+23%).

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Financial Times сообщило, что курс евро опустился ниже $0,99 впервые за два десятилетия, так как после остановки газопровода «Северный поток — 1» возросла вероятность значительных потерь для европейских экономик, уже страдающих от энергетического кризиса.