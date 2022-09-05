Бухарест, 5 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Из-за резкого роста инфляции в Румынии зафиксировано рекордное в новейшей истории страны падение объема продаж промышленных товаров. Об этом 5 сентября со ссылкой на данные румынского Национального института статистики (NIS) сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, товарооборот в сфере одежды и обуви в стране снизился на 1,4%, в топливной отрасли — на 1,6%, а в сегменте продукции для домашнего интерьера, включая электронику — на 2,5%.

По прогнозам аналитиков, подобная тенденция будет сохраняться до конца текущего года.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении выделить из государственного бюджета дополнительные средства на поддержку наиболее социально незащищенных слоев населения страны.