Кишинёв, , 09:49 — REGNUM Утром 5 сентября в Кишинёве на акцию протеста к зданию правительства Молдавии вышли несколько десятков человек. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционной партии «Шор».

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор. partidulsor. md

Отмечается, что активисты выступили против политики правящей партии «Действие и Солидарность» (ПДС) и сформированного ею правительства.

«Демонстранты призвали сотрудников этого учреждения не подчиняться, не служить антинародному и антиобщественному режиму ПДС. Также участники протеста требовали отставки правительства, которое они обвиняют в том, что оно стало причиной всех кризисов в стране», — сообщили в пресс-службе.

Участники акции заявили, что из-за роста цен на энергоносители, допущенного властями, жители страны столкнутся с «тяжёлой зимой». Представители «Шор» пообещали, что протестные акции будут продолжаться, пока правительство и президент республики Майя Санду не уйдут в отставку.

Напомним, Молдавия при правительстве Партии социалистов приобретала газ в РФ по цене от $150 до $170 за 1 тыс. м3. В декабре 2021 года президентом стала Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В сентябре она составила $1183 за 1 тыс. кубометров.

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