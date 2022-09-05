Москва, , 09:51 — REGNUM Лидеру киевского режима В. Зеленскому не избежать участи «козла отпущения». Об этом говорится в публикации сербского издания «Печат».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор материала отмечает, что Запад всегда может объявить Зеленского виноватым, если что-то пойдёт не так. Прежде западные страны точно также «списали» предшественника Зеленского Петра Порошенко. Именно в такой роли Порошенко оказался для них полезнее.

«Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант», — пишет издание.

Зеленский, полагает автор, оказался меж двух огней. Запад требует от него решительности, но в то же время Европа желает мирного разрешения ситуации, так как продолжающийся конфликт и санкции вредят экономике, зависимой от российских энергоносителей.

Зеленскому придётся отвечать за происходящее, в противном случае весь гнев обрушится на лидеров западных стран, которые годами подпитывали Киев деньгами и оружием, а также подстрекали его.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Рады Илья Кива ранее заявил, что Зеленскому грозит военный переворот из-за провала атаки ВСУ на Херсон и неудачной попытке захвата Запорожской АЭС.

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