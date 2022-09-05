Москва, 5 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Все внимание участников рынка криптовалют 2 сентября было приковано к релизу по рынку труда США, согласно которому в августе уровень безработицы вырос до 3,7% заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Впрочем, это плохо только на первый взгляд: за август было создано 315 тысяч новых рабочих мест, что больше чем прогнозировалось, тогда как в целом общее количество мест на 240 тысяч превышает допандемийный уровень.

Всего за последний год в США, благодаря восстановлению рынка труда, появилось 5,8 млн дополнительных вакансий.

Реалии текущего рынка таковы, что чем лучше чувствует себя экономика США, тем активнее ФРС может ужесточать монетарную политику, усложняя жизнь спекулянтам и увеличивая давление на финансовые рынки.

Делается это ради победы над инфляцией — цели, ради которой, как намекал Джером Пауэлл, регулятор готов пойти на рецессию.

Свежие цифры говорят о том, что переживать за рецессию пока не стоит, так что ФРС может и дальше увеличить ставки, тем самым повышая доходность трежерис и укрепляя доллар.

В таких условиях инвесторам будет явно не до рискованных инструментов сразу по нескольким причинам.

Во-первых, чем выше ставка, тем дороже обходятся кредиты под спекулятивные операции.

Во-вторых, когда надежные долговые бумаги США приносят хороший доход, нет особого смысла рисковать и связываться с чем-то другим.

В таких условиях биткоин может запросто подешеветь до $17,5 тыс.», — считает эксперт.

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